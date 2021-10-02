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Становится более опасным: Учёные выяснили новую цель мутации коронавируса

По словам специалистов, подобный вариант просчитывался и не является аномальным.

2 октября, 19:34

Фото © Pixabay

Коронавирус мутирует для более эффективного распространения по воздуху. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Специалисты сравнили варианты "альфа" и "дельта" с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и определили, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путём. Так коронавирус становится более опасным, поскольку перемещается через крупные и мелкие капли, преодолевая большие расстояния и оседая глубоко в лёгких.

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Однако, по мнению учёных, это "не сценарий Армагеддона". Подобный вариант просчитывался и не является аномальным. В качестве одной из мер борьбы с вирусом исследователи предложили усовершенствовать защитные маски.

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Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о "входных воротах" для ковида помимо органов дыхания. По словам представителя ведомства, мутации коронавируса приводят к изменению его симптомов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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