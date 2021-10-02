Коронавирус мутирует для более эффективного распространения по воздуху. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Специалисты сравнили варианты "альфа" и "дельта" с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и определили, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путём. Так коронавирус становится более опасным, поскольку перемещается через крупные и мелкие капли, преодолевая большие расстояния и оседая глубоко в лёгких.

Однако, по мнению учёных, это "не сценарий Армагеддона". Подобный вариант просчитывался и не является аномальным. В качестве одной из мер борьбы с вирусом исследователи предложили усовершенствовать защитные маски.