В Сбербанке назвали "столицу" телефонного мошенничества

В настоящее время "столицей" телефонного мошенничества является украинский город Днепр. По данным на конец прошлого года, там находилось до тысячи кол-центров злоумышленников. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя кол-центры существуют во многих городах Украины", — отметил Кузнецов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Банкир охарактеризовал тысячу кол-центров в Днепре как "умопомрачительное" число. Кузнецов добавил, что сейчас в украинском городе работает около 150 кол-центров, которые звонят якобы от имени правоохранителей. В этом году данная схема пришла на смену звонкам от имени сотрудников банков.

По словам Кузнецова, Сбербанк ежедневно фиксирует несколько тысяч мошеннических звонков, а иногда и 10 тысяч. Около половины россиян не отвечают злоумышленникам, но 1% граждан попадаются на уловки и переводят деньги.