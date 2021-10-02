Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море

По мнению местных правозащитников, людей могли тайно отправить обратно в Ливию, откуда они пытались бежать.

Лодка с несколькими десятками нелегалов на борту уже четыре дня не выходит на связь в Средиземном море. Как сообщила неправительственная организация Alarm Phone, которая поддерживает мигрантов, судно шло из Хомса в Ливии и пропало на подходе к территориальным водам Италии.

⚠️Una barca con 70 persone a bordo è dispersa da 4 giorni⚠️

Partiti da Khoms, #Libia, avevano chiamato Alarm Phone molte volte. Abbiamo perso i contatti quando erano in SAR maltese, 11 miglia dalle acque italiane. Non c'è conferma del loro soccorso o arrivo. Le autorità tacciono. pic.twitter.com/dTm46zgfwr — Alarm Phone (@alarm_phone) October 2, 2021

"Как 70 человек могли исчезнуть в море в нескольких милях от берега? Что случилось с ними? Почему власти Мальты и Италии вначале отказывались их спасти, а потом предоставить информацию об их судьбе?" — говорится в сообщении Alarm Phone в "Твиттере".

В организации уточнили, что пока данных о спасении или прибытии нелегалов нет. Сотрудники Alarm Phone предположили, что мигрантов якобы могли тайно отправить назад в Ливию, и потребовали пролить свет на случившееся.