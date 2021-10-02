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Опубликовано 2 октября 2021, 22:11

Лодка с 70 нелегальными мигрантами пропала в Средиземном море

По мнению местных правозащитников, людей могли тайно отправить обратно в Ливию, откуда они пытались бежать.

Лодка с несколькими десятками нелегалов на борту уже четыре дня не выходит на связь в Средиземном море. Как сообщила неправительственная организация Alarm Phone, которая поддерживает мигрантов, судно шло из Хомса в Ливии и пропало на подходе к территориальным водам Италии.

"Как 70 человек могли исчезнуть в море в нескольких милях от берега? Что случилось с ними? Почему власти Мальты и Италии вначале отказывались их спасти, а потом предоставить информацию об их судьбе?" — говорится в сообщении Alarm Phone в "Твиттере".

В организации уточнили, что пока данных о спасении или прибытии нелегалов нет. Сотрудники Alarm Phone предположили, что мигрантов якобы могли тайно отправить назад в Ливию, и потребовали пролить свет на случившееся.

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А ранее Лайф рассказывал, что вертолёт санавиации аварийно приземлился прямо на родильное отделение в Ижевске. На борту находились трое, они получили незначительные травмы. На землю их спустили спасатели.

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Фото © Pexels

Алексей Дёмин
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