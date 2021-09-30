Лайф публикует видео с места "приземления" воздушного шара в открытое море в Сочи
Люди дожидались спасателей в рыболовецкой лодке уже со сдутым аэростатом. О пострадавших не сообщается.
Лайф публикует видео с места "приземления" воздушного шара с пассажирами в открытое море. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места "приземления" воздушного шара с пассажирами в открытое море. Инцидент произошёл сегодня утром в районе посёлка Головинка Лазаревского района Сочи.
По данным Лайфа, люди дожидались спасателей в рыболовецкой лодке уже со сдутым шаром. О пострадавших не сообщается. В Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю по факту произошедшего проводят проверку.
Как указано в релизе ведомства, организаторы полёта устанавливаются. Следователь изучит всю необходимую документацию по осуществлению полётов, в том числе даст оценку качеству предоставляемых услуг. Завершится проверка вынесением процессуального решения.
Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт санавиации аварийно приземлился прямо на родильное отделение в Ижевске. На борту находились трое, они получили незначительные травмы. На землю их спустили спасатели.
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