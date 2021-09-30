Лайф публикует видео с места "приземления" воздушного шара в открытое море в Сочи

Лайф публикует видео с места "приземления" воздушного шара с пассажирами в открытое море. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места "приземления" воздушного шара с пассажирами в открытое море. Инцидент произошёл сегодня утром в районе посёлка Головинка Лазаревского района Сочи.

По данным Лайфа, люди дожидались спасателей в рыболовецкой лодке уже со сдутым шаром. О пострадавших не сообщается. В Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю по факту произошедшего проводят проверку.

Как указано в релизе ведомства, организаторы полёта устанавливаются. Следователь изучит всю необходимую документацию по осуществлению полётов, в том числе даст оценку качеству предоставляемых услуг. Завершится проверка вынесением процессуального решения.