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Главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины

Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.

30 сентября, 12:24
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CHNjJNzjREQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> roma_dobrokhotov</a></p>

Фото © Instagram / roma_dobrokhotov

Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов незаконно пересёк российско-украинскую границу, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как уточнили в спецслужбе, факт незаконного пересечения госграницы РФ "в направлении Украины" в августе 2021 года был задокументирован.

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Отмечается, что в ночь на 1 августа Доброхотов приехал в приграничный с Украиной населённый пункт Колещатовка Воронежской области. А позже пешком перебрался на украинскую территорию в обход пунктов пропуска, что является нарушением закона. В ФСБ уточнили, что на основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы", журналиста планируют объявить в розыск с целью задержания и привлечения к ответственности.

Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, обыски проходили в квартире родителей и супруги Романа. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.

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* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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