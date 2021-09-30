Главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины
Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.
Фото © Instagram / roma_dobrokhotov
Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов незаконно пересёк российско-украинскую границу, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Как уточнили в спецслужбе, факт незаконного пересечения госграницы РФ "в направлении Украины" в августе 2021 года был задокументирован.
Отмечается, что в ночь на 1 августа Доброхотов приехал в приграничный с Украиной населённый пункт Колещатовка Воронежской области. А позже пешком перебрался на украинскую территорию в обход пунктов пропуска, что является нарушением закона. В ФСБ уточнили, что на основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы", журналиста планируют объявить в розыск с целью задержания и привлечения к ответственности.
Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, обыски проходили в квартире родителей и супруги Романа. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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