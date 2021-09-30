Главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины

Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов незаконно пересёк российско-украинскую границу, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как уточнили в спецслужбе, факт незаконного пересечения госграницы РФ "в направлении Украины" в августе 2021 года был задокументирован.

Отмечается, что в ночь на 1 августа Доброхотов приехал в приграничный с Украиной населённый пункт Колещатовка Воронежской области. А позже пешком перебрался на украинскую территорию в обход пунктов пропуска, что является нарушением закона. В ФСБ уточнили, что на основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы", журналиста планируют объявить в розыск с целью задержания и привлечения к ответственности.