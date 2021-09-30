Российский космонавт показал с орбиты извергающийся на Канарах вулкан

"По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа. Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять лаву вулкана с борта Международной космической станции в ночное время суток. Очень надеемся, что никто не пострадает!" — написал космонавт.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября в 15:12 по местному времени. В результате было уничтожено около 700 строений, шесть тысяч человек пришлось эвакуировать. При этом данное число может увеличиться до десяти тысяч. Согласно прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться до 84 дней. Район, где лава дошла до Атлантики, объявлен зоной отчуждения.