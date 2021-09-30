Два игрока "Зенита" вошли в команду недели Лиги чемпионов
Ранее петербуржцы разгромили в родных стенах шведский "Мальмё" со счётом 4:0.
Фото © ФК "Зенит"
Защитники питерского "Зенита" Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий попали в команду недели Лиги чемпионов УЕФА в фэнтези-футболе.
Вместе с ними в неё вошли вратарь "Шерифа" Йоргос Атанасиадис, защитник "Интера" Милан Шкриньяр, полузащитники — Ханс Ванакен ("Брюгге"), Идрисса Гейе (ПСЖ), Федерико Кьеза ("Ювентус"), а также нападающие — Лерой Сане ("Бавария"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Дарвин Нуньес ("Бенфика") и Карим Адейми ("Зальцбург").
Напомним, "Зенит" вчера на своём поле разгромил шведский "Мальмё" со счётом 4:0 и одержал первую победу в Лиге чемпионов начиная с 2019 года, прервав затяжную серию.
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