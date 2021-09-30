Два игрока "Зенита" вошли в команду недели Лиги чемпионов

Защитники питерского "Зенита" Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий попали в команду недели Лиги чемпионов УЕФА в фэнтези-футболе.

Вместе с ними в неё вошли вратарь "Шерифа" Йоргос Атанасиадис, защитник "Интера" Милан Шкриньяр, полузащитники — Ханс Ванакен ("Брюгге"), Идрисса Гейе (ПСЖ), Федерико Кьеза ("Ювентус"), а также нападающие — Лерой Сане ("Бавария"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Дарвин Нуньес ("Бенфика") и Карим Адейми ("Зальцбург").