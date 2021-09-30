Дебютный гол Месси в составе ПСЖ признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов

Контракт действует до июня 2023 года и может быть продлён ещё на сезон. В середине августа аргентинец на правах свободного агента стал игроком французского клуба.

УЕФА признал гол форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в ворота "Манчестер Сити" лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере организации.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Для Месси гол стал первым в составе французского клуба.

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Вторым в рейтинге лучших голов недели стал мяч хавбека Себастьена Тилля, который принёс тираспольскому "Шерифу" победу в матче с мадридским "Реалом" (2:1). Третьим стал гол защитника МЮ Алекса Теллеса во встрече с "Вильярреалом" (2:1). Четвёртым — мяч нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в игре с "Миланом" (2:1).

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.