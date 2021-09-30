ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября 2021, 11:25

Дебютный гол Месси в составе ПСЖ признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Контракт действует до июня 2023 года и может быть продлён ещё на сезон. В середине августа аргентинец на правах свободного агента стал игроком французского клуба.

УЕФА признал гол форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в ворота "Манчестер Сити" лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере организации.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Для Месси гол стал первым в составе французского клуба.

Вторым в рейтинге лучших голов недели стал мяч хавбека Себастьена Тилля, который принёс тираспольскому "Шерифу" победу в матче с мадридским "Реалом" (2:1). Третьим стал гол защитника МЮ Алекса Теллеса во встрече с "Вильярреалом" (2:1). Четвёртым — мяч нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в игре с "Миланом" (2:1).

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

Роналду обошёл Месси и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Роналду обошёл Месси и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма. В игре первого тура Лиги чемпионов c "Брюгге" (1:1) Месси впервые появился в стартовом составе ПСЖ.

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК ПСЖ
  • Лионель Месси
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar