СМИ: Андрей Назаров станет главным тренером ХК "Сочи"
Последним клубом 47-летнего специалиста был нижнекамский "Нефтехимик", который он покинул в 2018 году.
Фото © ТАСС / Артём Коротаев
ХК "Сочи" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера клуба Евгения Ставровского. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ставровский работает в "Сочи" с октября 2020 года. По информации газеты, его место займёт Андрей Назаров.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ХК "Сочи" занимает последнее, 12-е, место. В 13 матчах команда набрала лишь восемь очков.
Последним клубом Назарова был нижнекамский "Нефтехимик", который он покинул в 2018 году. Также 47-летний специалист возглавлял челябинский "Трактор", подмосковный "Витязь", донецкий "Донбасс", сборную Украины, череповецкую "Северсталь", "Барыс" из Нур-Султана и петербургский СКА.
Комментариев: 0