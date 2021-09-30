СМИ: Андрей Назаров станет главным тренером ХК "Сочи"

ХК "Сочи" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера клуба Евгения Ставровского. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ставровский работает в "Сочи" с октября 2020 года. По информации газеты, его место займёт Андрей Назаров.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ХК "Сочи" занимает последнее, 12-е, место. В 13 матчах команда набрала лишь восемь очков.