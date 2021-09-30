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СМИ: Андрей Назаров станет главным тренером ХК "Сочи"

Последним клубом 47-летнего специалиста был нижнекамский "Нефтехимик", который он покинул в 2018 году.

30 сентября, 10:51
<p>Фото © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

ХК "Сочи" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера клуба Евгения Ставровского. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ставровский работает в "Сочи" с октября 2020 года. По информации газеты, его место займёт Андрей Назаров.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ХК "Сочи" занимает последнее, 12-е, место. В 13 матчах команда набрала лишь восемь очков.

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Последним клубом Назарова был нижнекамский "Нефтехимик", который он покинул в 2018 году. Также 47-летний специалист возглавлял челябинский "Трактор", подмосковный "Витязь", донецкий "Донбасс", сборную Украины, череповецкую "Северсталь", "Барыс" из Нур-Султана и петербургский СКА.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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