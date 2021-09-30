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World Athletics начала расследование против тренеров сбежавшей с Олимпиады бегуньи Тимановской

Ранее спортсменка отказалась выступать в составе эстафетной команды на Олимпиаде в Токио и со скандалом вернулась в Европу.

30 сентября, 10:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / Marcin Bielecki</p>

Фото © ТАСС / EPA / Marcin Bielecki

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) начала расследование против двух тренеров олимпийской сборной Белоруссии Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Об этом сообщается на сайте организации.

Расследованием при поддержке МОК будет заниматься Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit). Его результаты будут опубликованы после завершения всех разбирательств.

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанции 200 метров.

Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская продала свою медаль за 21 тысячу долларов

Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская продала свою медаль за 21 тысячу долларов

Сама спортсменка отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. В начале августа Тимановская прилетела в Варшаву, а в сентябре подала документы на получение гражданства Польши.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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