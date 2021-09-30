World Athletics начала расследование против тренеров сбежавшей с Олимпиады бегуньи Тимановской

На Олимпиаде в Токио спортсменка ранее отказалась от эстафеты и после скандала вернулась в Европу.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) начала расследование против двух тренеров олимпийской сборной Белоруссии Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Об этом сообщается на сайте организации.

Расследованием при поддержке МОК будет заниматься Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit). Его результаты будут опубликованы после завершения всех разбирательств.