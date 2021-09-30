World Athletics начала расследование против тренеров сбежавшей с Олимпиады бегуньи Тимановской
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На Олимпиаде в Токио спортсменка ранее отказалась от эстафеты и после скандала вернулась в Европу.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) начала расследование против двух тренеров олимпийской сборной Белоруссии Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Об этом сообщается на сайте организации.
Расследованием при поддержке МОК будет заниматься Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit). Его результаты будут опубликованы после завершения всех разбирательств.
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанции 200 метров.
Сама спортсменка отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. В начале августа Тимановская прилетела в Варшаву, а в сентябре подала документы на получение гражданства Польши.