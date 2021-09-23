"Надо посчитать и подумать": Поздняков считает привлекательной заявку нескольких российских городов на проведение Олимпиады

До этого министр спорта Олег Матыцин заявлял, что подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.

Президент ОКР Станислав Поздняков считает привлекательной заявку нескольких российских городов на проведение Олимпийских игр 2036 года. Об этом он рассказал журналистам.

"Наша география позволяет использовать инфраструктуру в нескольких городах, как было на ЧМ-2018. Эта концепция мне нравится. Подобная заявка была бы интереснее МОК, чем отдельный город. Понятно, что это удорожит проект, но развитие транспортной инфраструктуры в это входит. Надо посчитать и подумать. В 2036 году будет черёд Азии, но наша страна в двух частях света, поэтому не надо сбрасывать этот год со счетов", — заявил Поздняков.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке.

В середине августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. По словам главы внешнеполитического ведомства, существует несколько вариантов проведения соревнований. В частности, Игры могут пройти в Санкт-Петербурге и Казани.

Ранее о том, что Россия может претендовать на Олимпиаду-2036, заявлял министр спорта Олег Матыцин. По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.

Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014-м Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.