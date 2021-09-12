Путин заявил, что победы олимпийцев объединяют миллионы россиян
Глава страны отметил, что работа спортсменов — важное дело. А на тех, кто часто приносит золото, лежит ещё большая ответственность — подтвердить свой высокий статус.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин заявил, что победы спортсменов на Олимпиаде объединяют миллионы граждан страны. Об этом он сказал во время общения с участниками Игр в Токио в Кремле. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! Миллионы людей смотрят и смотрят, когда вы выигрываете: "О! Мы — молодцы!" Когда миллионы смотрят — это же всех объединяет: "Мы — молодцы!" Когда проигрывают: "Ну ничего, бывает", — сказал Путин.
Во время разговора с членами российской сборной по синхронному плаванию лидер РФ добавил, что "это очень сложная миссия — подтвердить свой высокий статус". Ведь вся страна следит за атлетами и ждёт побед.
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Отметим, что на Олимпиаде в Токио российские синхронистки победили в групповых соревнованиях, а также в соревнованиях дуэтов. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.
Напомним, накануне Путин вручил золотым чемпионам Игр в Токио госнаграды. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).
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