Путин заявил, что победы олимпийцев объединяют миллионы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что победы спортсменов на Олимпиаде объединяют миллионы граждан страны. Об этом он сказал во время общения с участниками Игр в Токио в Кремле. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! Миллионы людей смотрят и смотрят, когда вы выигрываете: "О! Мы — молодцы!" Когда миллионы смотрят — это же всех объединяет: "Мы — молодцы!" Когда проигрывают: "Ну ничего, бывает", — сказал Путин.

Во время разговора с членами российской сборной по синхронному плаванию лидер РФ добавил, что "это очень сложная миссия — подтвердить свой высокий статус". Ведь вся страна следит за атлетами и ждёт побед.