Главные герои. Как призёры Олимпиады приехали в Кремль на автобусе, а уехали на BMW

Сегодня в Москве чествовали победителей Игр в Токио: вручали госнаграды, поили шампанским и раздавали ключи от машин.

"Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах "золотые" чемпионы, вы главные герои и, не побоюсь этого слова, гордость России", — обратился президент к олимпийцам.

Путин вручал награды золотым медалистам, а серебряным и бронзовым — его помощник Игорь Левитин.

"Что значит смириться? Что значит смириться?" — эмоционально возмущалась Ирина Винер-Усманова в ответ на вопросы, стоит ли ещё бороться за медали или пересматривать итоги судейства.

"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Оно было, есть и, надеюсь, будет в будущем", — заявил Владимир Путин.

"На Играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской сборной", — обращался он уже ко всем спортсменам.

"Стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн России, что, уверена, его слышал весь мир", — рассказала о своих переживаниях на Играх легендарная синхронистка Александра Пацкевич.

Мария Шурочкина выходила за наградой со слезами на глазах.

"А плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе", — неожиданно спросила она президента. "Я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает. Как мы знаем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно".

Тем временем Ивановская площадь Кремля начала превращаться в парковку гипермаркета — на ней выстроили в несколько рядов 100 новеньких BMW. С именными табличками чемпионов вместо регистрационных знаков.

"Можно номер не ставить. Это самый крутой номер, который можно себе представить", — подвёл к машине Дмитрий Медведев олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину.

"Пока можно и парковаться бесплатно. Да и за превышение скорости ничего не прилетит", — шутили друг с другом чемпионы.