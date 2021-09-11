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Главные герои. Как призёры Олимпиады приехали в Кремль на автобусе, а уехали на BMW

11 сентября, 15:46

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Сегодня в Москве чествовали победителей Игр в Токио: вручали госнаграды, поили шампанским и раздавали ключи от машин.

"Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах "золотые" чемпионы, вы главные герои и, не побоюсь этого слова, гордость России", — обратился президент к олимпийцам.

Путин вручал награды золотым медалистам, а серебряным и бронзовым — его помощник Игорь Левитин.

"Что значит смириться? Что значит смириться?" — эмоционально возмущалась Ирина Винер-Усманова в ответ на вопросы, стоит ли ещё бороться за медали или пересматривать итоги судейства.

Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые

Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые

"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Оно было, есть и, надеюсь, будет в будущем", — заявил Владимир Путин.

"На Играх в Токио мы увидели, как велик потенциал российской сборной", — обращался он уже ко всем спортсменам.

"Стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн России, что, уверена, его слышал весь мир", — рассказала о своих переживаниях на Играх легендарная синхронистка Александра Пацкевич.

Мария Шурочкина выходила за наградой со слезами на глазах.

Олимпийская чемпионка Шурочкина расплакалась перед награждением в Кремле и спросила Путина о слезах

Олимпийская чемпионка Шурочкина расплакалась перед награждением в Кремле и спросила Путина о слезах

"А плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе", — неожиданно спросила она президента. "Я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает. Как мы знаем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно".

Тем временем Ивановская площадь Кремля начала превращаться в парковку гипермаркета — на ней выстроили в несколько рядов 100 новеньких BMW. С именными табличками чемпионов вместо регистрационных знаков.

В Фонде поддержки олимпийцев объяснили, почему призёры Игр в Токио получат BMW, а не Aurus

В Фонде поддержки олимпийцев объяснили, почему призёры Игр в Токио получат BMW, а не Aurus

"Можно номер не ставить. Это самый крутой номер, который можно себе представить", — подвёл к машине Дмитрий Медведев олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину.

"Пока можно и парковаться бесплатно. Да и за превышение скорости ничего не прилетит", — шутили друг с другом чемпионы.

"Садитесь за руль": Российским олимпийцам вручили ключи от автомобилей BMW

"Садитесь за руль": Российским олимпийцам вручили ключи от автомобилей BMW

После буквально минутного инструктажа спортсмены сели за руль и, нажав на гудок, поехали колесить по городу. Золотые медалисты – на BMW X5, серебряные — на "заряженные" BMW X3, а бронзовые — на BMW X3 в стандартной комплектации.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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