В Фонде поддержки олимпийцев объяснили, почему призёры Игр в Токио получат BMW, а не Aurus
При этом все машины, которые дарят спортсменам, собираются в Российской Федерации, уточнил Александр Катушев.
В Фонде поддержки олимпийцев объяснили, почему призёры Игр в Токио получат автомобили BMW, а не Aurus. Видео © LIFE
Победители прошедших в Токио Олимпийских игр получат в подарок автомобили BMW X5, а призёры — BMW X3 разных комплектаций. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев. Он также объяснил, почему в качестве презента идут не машины российской марки Aurus.
"На тот момент, когда мы принимали решение, массового производства автомашин Aurus ещё не было", — сказал Катушев, отвечая на вопрос Лайфа.
Исполнительный директор фонда особо отметил, что в подарок олимпийские призёры всегда получают автомобили иностранных компаний, которые собираются на территории России.
Кроме того, Катушев объяснил, что в этом году денежных выплат спортсмены не получат, поэтому было принято решение самым выдающимся спортсменам вручить машины улучшенной комплектации. Также он заметил, что ему не обидно, что олимпийцы нередко выставляют подаренные авто на продажу.
"Во-первых, по закону о благотворительности мы не имеем права указывать, как спортсменам распоряжаться этой помощью. И потом спортсмены — очень практичные люди. Многие, продавая машины, жертвуют деньги на благотворительность. По нашим данным, о том, что спортсмены продают машины, чаще говорят, чем это на самом деле происходит. Процент проданных авто, как правило, не превышает шести от общего количества", — уточнил Катушев.
Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).
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