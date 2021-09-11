В Фонде поддержки олимпийцев объяснили, почему призёры Игр в Токио получат BMW, а не Aurus

В Фонде поддержки олимпийцев объяснили, почему призёры Игр в Токио получат автомобили BMW, а не Aurus. Видео © LIFE

Победители прошедших в Токио Олимпийских игр получат в подарок автомобили BMW X5, а призёры — BMW X3 разных комплектаций. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев. Он также объяснил, почему в качестве презента идут не машины российской марки Aurus.

"На тот момент, когда мы принимали решение, массового производства автомашин Aurus ещё не было", — сказал Катушев, отвечая на вопрос Лайфа.

Исполнительный директор фонда особо отметил, что в подарок олимпийские призёры всегда получают автомобили иностранных компаний, которые собираются на территории России.

Кроме того, Катушев объяснил, что в этом году денежных выплат спортсмены не получат, поэтому было принято решение самым выдающимся спортсменам вручить машины улучшенной комплектации. Также он заметил, что ему не обидно, что олимпийцы нередко выставляют подаренные авто на продажу.