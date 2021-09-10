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Путин подвёл итоги Олимпиады и Паралимпиады: Наши спортсмены молодцы

Он добавил, что для дальнейших побед атлетам необходима поддержка и прежде всего со стороны государства.

10 сентября, 11:10

Путин подвёл итоги Олимпиады и Паралимпиады. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, в ходе которого отметил успехи российских олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио.

"Ещё раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением. Буду рад лично поздравить и поблагодарить их. Безусловно, наши спортсмены молодцы!" — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что для дальнейших побед и для того, чтобы спортсмены уверенно шли вперёд, необходима поддержка — прежде всего со стороны государства. Важно серьёзно обновить, модернизировать и качественно нарастить систему подготовки атлетов, использовать уникальное географическое положение России, отметил президент.

Путин допустил подачу Россией заявки на проведение Олимпиады

Путин допустил подачу Россией заявки на проведение Олимпиады

А ранее Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Всего наград удостоилось 128 спортсменов. Олимпийцы и паралимпийцы получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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