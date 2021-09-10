Путин подвёл итоги Олимпиады и Паралимпиады: Наши спортсмены молодцы

Путин подвёл итоги Олимпиады и Паралимпиады. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, в ходе которого отметил успехи российских олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио.

"Ещё раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением. Буду рад лично поздравить и поблагодарить их. Безусловно, наши спортсмены молодцы!" — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что для дальнейших побед и для того, чтобы спортсмены уверенно шли вперёд, необходима поддержка — прежде всего со стороны государства. Важно серьёзно обновить, модернизировать и качественно нарастить систему подготовки атлетов, использовать уникальное географическое положение России, отметил президент.