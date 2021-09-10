НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица в осенний период

Она посоветовала пропить курс витаминов и напомнила, что увлажняющий крем нужно подбирать обязательно по типу кожи.

10 сентября, 10:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С наступлением осенних холодов организм человека, привыкший к летней жаре, начинает перестраиваться. К холодному ветру, недостатку солнца и перепадам температуры начинает приспосабливаться и кожа лица, которая отличается особой чувствительностью. Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, как правильно ухаживать за лицом в переходный период.

"Летом многие пренебрегают солнцезащитными кремами, поэтому кожа лица загорает, а осенью загар начинает шелушиться. Помогать ей шелушиться не нужно, лучше применить увлажняющие кремы по типу кожи. Нужно помнить, что осенью лучше пить витамины для кожи, волос и ногтей, то есть подготовить организм к зиме", — посоветовала дерматолог в беседе с РИА ФАН.

Егорова рекомендует раз в неделю делать питательные и увлажняющие маски для лица, а также воздержаться от тонального крема. Использование солнцезащитных средств желательно сократить, а уровень SPF снизить до 30, сказала косметолог. Она также подчеркнула, что высыпания на лице чаще всего появляются у людей с жирной кожей и акне.

Дерматолог рассказала, о чём говорит изменение кожи на локтях

Дерматолог рассказала, о чём говорит изменение кожи на локтях

Ранее врач-дерматолог Светлана Жабоева рассказала, как нужно спать для сохранения красоты и молодости. Медик отметила, что волшебной подушки и матраса "от морщин" не существует.

"Зеркало всего организма". Дерматолог объяснил, какие проблемы с кожей возникают после ковида

"Зеркало всего организма". Дерматолог объяснил, какие проблемы с кожей возникают после ковида

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Косметолог назвала способ увеличить эффективность патчей для глаз

2 сентября, 09:09

Лицо девушки покрылось зудящими пятнами после одного поцелуя, который обернулся серьёзной проблемой

2 августа 2020, 13:00

В Минздраве заявили, что Россия не является самой пьющей страной в мире

сегодня в 11:20

"Вернулся к тренировкам": В "Динамо" рассказали о состоянии травмированного футболиста Фомина

сегодня в 11:59

В Госдуме выступили против изменения отопительных норм в России

сегодня в 11:57

Новости партнеров

Layer 1