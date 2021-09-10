Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица в осенний период

С наступлением осенних холодов организм человека, привыкший к летней жаре, начинает перестраиваться. К холодному ветру, недостатку солнца и перепадам температуры начинает приспосабливаться и кожа лица, которая отличается особой чувствительностью. Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, как правильно ухаживать за лицом в переходный период.

"Летом многие пренебрегают солнцезащитными кремами, поэтому кожа лица загорает, а осенью загар начинает шелушиться. Помогать ей шелушиться не нужно, лучше применить увлажняющие кремы по типу кожи. Нужно помнить, что осенью лучше пить витамины для кожи, волос и ногтей, то есть подготовить организм к зиме", — посоветовала дерматолог в беседе с РИА ФАН.

Егорова рекомендует раз в неделю делать питательные и увлажняющие маски для лица, а также воздержаться от тонального крема. Использование солнцезащитных средств желательно сократить, а уровень SPF снизить до 30, сказала косметолог. Она также подчеркнула, что высыпания на лице чаще всего появляются у людей с жирной кожей и акне.