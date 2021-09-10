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"Отдыхай, малой!": В ЯНАО рыбаки спасли из воды выбившегося из сил медвежонка

Уставшего зверя поддели сачком и затолкали на лодку, дав ему отдохнуть.

10 сентября, 10:41

В ЯНАО рыбаки спасли выбившегося из сил медвежонка. Видео © Соцсети

В ЯНАО рыбаки спасли маленького медвежонка, который выбился из сил, переплывая реку. Об этом сообщает Mash.

Мужчины заметили медведя, когда тот уже подплывал к лодке. Зверь явно был без сил и схватился за борт передними лапами. Рыбакам стало жалко животное, и они помогли ему подняться на лодку, подцепив сачком. Медвежонок дрожал от холода и, вероятно, сам был напуган, но предложение своих спасителей принял.

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Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в многоэтажке, но её чудом спас очевидец

"Отдыхай, малой, отдыхай! Держись, держись, держись! Не бойся, сейчас спасём тебя", — приговаривали рыбаки, доставая медведя из воды.

Сообщается, что в результате неожиданной встречи никто не пострадал. Мамы медвежонка поблизости не было, поэтому, как он попал в воду, неизвестно. Спустя время маленький медведь был отпущен на берег.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи неравнодушные люди чудом спасли собаку, которую уносило течением реки после прошедшего шторма.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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