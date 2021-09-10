В ЯНАО рыбаки спасли выбившегося из сил медвежонка. Видео © Соцсети

В ЯНАО рыбаки спасли маленького медвежонка, который выбился из сил, переплывая реку. Об этом сообщает Mash.

Мужчины заметили медведя, когда тот уже подплывал к лодке. Зверь явно был без сил и схватился за борт передними лапами. Рыбакам стало жалко животное, и они помогли ему подняться на лодку, подцепив сачком. Медвежонок дрожал от холода и, вероятно, сам был напуган, но предложение своих спасителей принял.

"Отдыхай, малой, отдыхай! Держись, держись, держись! Не бойся, сейчас спасём тебя", — приговаривали рыбаки, доставая медведя из воды.

Сообщается, что в результате неожиданной встречи никто не пострадал. Мамы медвежонка поблизости не было, поэтому, как он попал в воду, неизвестно. Спустя время маленький медведь был отпущен на берег.