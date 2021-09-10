Талибы отменили инаугурацию нового Правительства Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* отменило церемонию инаугурации нового Правительства Афганистана. Об этом заявил член Комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание движения. — Прим. Лайфа) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", — написал в "Твиттере" представитель движения.

При этом, будет ли инаугурация проведена в дальнейшем, представитель талибов не уточнил. Также он назвал беспочвенными слухами информацию о том, что церемония была назначена на 11 сентября.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения о том, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.