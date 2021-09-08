Талибы назначили инаугурацию нового кабмина Афганистана на 11 сентября

Представители радикального исламского движения "Талибан"* проведут инаугурацию нового кабмина Афганистана 11 сентября. Эту информацию РИА "Новости" подтвердил источник в самом движении.

Он уточнил, что Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию. Также замглавы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар в среду направился в Катар, чтобы пригласить делегации ещё ряда стран. А до этого талибы озвучили полный состав нового кабмина страны.

Напомним, что через несколько дней в США будет двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон.