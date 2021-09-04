В ходе допросов международного террориста Халида Шейха Мохаммеда, который был организатором и идейным вдохновителем терактов 11 сентября, выяснилось, что "Аль-Каида"* искала три класса целей — военные, политические и финансовые. Боевики выбрали для терактов Пентагон, Белый дом и Всемирный торговый центр, причём только Северную башню ВТЦ. Позднее террорист номер один Усама бен Ладен добавил в план атаки здание Капитолия, отметив, что Конгресс США всегда поддерживал Израиль, пишет издание Newsweek.

Уточняется, что в тысячестраничных отчётах Мохаммед не говорил о планах поразить сразу две башни ВТЦ. Он был удивлён тем фактом, что это произошло. Террорист предположил, что лидер команды угонщиков Мухаммед Атта и один из пилотов самолёта, врезавшегося в Южную башню, Марван аль-Шеххи, решили "скорректировать" план атаки, поскольку хотели умереть вместе. Мохаммед в своих показаниях неоднократно называл их "необычайно близкими" и даже "гомосексуалистами", считая, что они могли быть любовниками.

В материале Newsweek сообщается, что таран одной башни ВТЦ не мог привести к обрушению здания. Температура для повреждения стальных конструкций не являлась достаточно высокой. Башни подогревали друг друга, поэтому повреждение обеих одновременно и стало причиной обрушения каждой из них.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

Ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.