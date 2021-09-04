Россиянам объяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий

Для начисления социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявление на пересчёт, так как с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт уточнила, что пенсии и социальные доплаты также будут автоматически начисляться безработным гражданам (по направлению от Центра занятости населения) за два года до выхода на пенсию, а также гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, автоматом будут начисляться доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности при условии, что трудовой стаж составляет 30 и более лет.

"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — добавила эксперт в беседе с агентством "Прайм".