Россиянам объяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Для получения соцдоплат пенсионерам не придётся подавать заявлений.
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Для начисления социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявление на пересчёт, так как с 2022 года он будет производиться автоматически. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт уточнила, что пенсии и социальные доплаты также будут автоматически начисляться безработным гражданам (по направлению от Центра занятости населения) за два года до выхода на пенсию, а также гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, автоматом будут начисляться доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности при условии, что трудовой стаж составляет 30 и более лет.
"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — добавила эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Финогенова пояснила, что надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности. Кроме того, пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, восстановят выплаты. Помимо этого эксперт рассказала, что с 2022 года на сайте "Госуслуги" можно будет увидеть информацию о состоянии пенсионного счёта, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.
Ранее стало известно, что российские пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей. Предложение по единоразовой выплате каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.
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