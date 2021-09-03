Около 12,5 млн российских пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей с 3 сентября
А 30,2 млн граждан, которым пенсия приходит на банковскую карту, средства поступили ещё вчера, 2 сентября.
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С 3 сентября единовременную выплату в 10 тысяч рублей начнут получать те пенсионеры, которым пенсия поступает через "Почту России" и другие доставочные организации. Уже сегодня средства получит порядка 12,5 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной суммы началась с сегодняшнего дня на сумму 125 млрд рублей для 12,5 млн наших граждан", — отметила Голикова на заседании правительства.
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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