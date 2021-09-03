Около 12,5 млн российских пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей с 3 сентября

С 3 сентября единовременную выплату в 10 тысяч рублей начнут получать те пенсионеры, которым пенсия поступает через "Почту России" и другие доставочные организации. Уже сегодня средства получит порядка 12,5 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.