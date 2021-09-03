Синоптик предупредила москвичей о "барической пиле" и риске простудиться

В ближайшую неделю погода в столичном регионе не порадует москвичей и гостей столицы. Такой прогноз в беседе с Лайфом озвучила синоптик Ирина Паршина. По её словам, на днях нас ожидают две беды: перепады давления и низкие показания термометра, будто в середине осени.

"Погода в московском регионе холодная и соответствует началу октября. Медики рекомендуют одеваться по погоде, а не по сезону, чтобы не получить простуду или ОРЗ", — предупреждает собеседница Лайфа.

А вот от перепадов давления или, как её ещё называют, "барической пилы" тёплая одежда не поможет. Метеочувствительным людям придётся туго, поэтому следует соблюдать все назначения врача и по возможности больше отдыхать.

"В ближайшую неделю ожидаются резкие колебания атмосферного давления от низкого к высокому. Это может сказаться на здоровье и самочувствии людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Обычно это касается людей среднего и старшего возраста. Врачи рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, не перенапрягаться на работе и принимать те лекарства, которые советует лечащий врач", — заключила Паршина.

Ранее Лайф сообщал, что похолодание в центральной части России можно расценивать как предвестник бабьего лета. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, после непродолжительного понижения температуры в ряд областей, в том числе Москву и Подмосковье, ещё должно вернуться тепло.