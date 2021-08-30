Перечислены 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября

Сразу в несколько регионов России в начале сентября придёт похолодание, будут лить дожди и даже выпадет первый снег. Об этом говорится на сайте центра "Фобос".

Как уточнили синоптики, осадки и, вероятно, мокрый снег ожидаются в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область.

Кроме того, осадки не исключены и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

В Центральной России метеорологи прогнозируют осеннюю погоду, днём температура поднимется максимум до 16 градусов с отметкой плюс, ночью будет около 8–13 градусов выше нуля. Также ожидаются дожди и сильный холодный ветер. Жителей Москвы синоптики предупредили о наступлении 2 сентября "настоящей осени". В дневное время столбики термометров не поднимутся выше 15–16 градусов тепла. Во второй половине недели ожидаются осадки и порывистый ветер. Метеозависимым людям нужно быть осторожнее в связи с "барическим дном" из-за резкой смены погоды.