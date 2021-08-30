Не доллар и не евро: Россиянам назвали валюту, которой не страшен экономический кризис
Она резко поднялась во время пандемии, когда пострадали все рынки, отметил эксперт Дмитрий Бабин.
Фото © Pixabay
Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют в мире. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
По словам аналитика, Швейцария — как крупнейший на планете переработчик золота и финансовая столица Старого Света — приобрела репутацию одной из самых надёжных финансово-экономических систем. Большую роль также сыграла стабильность Швейцарии на политической арене.
Благодаря такой совокупности характеристик государства швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом, подчеркнул эксперт. Бабин напомнил, что в 2020 году, когда из-за ковида пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.
"Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надёжной защитной валюты", — поведал специалист в беседе с агентством "Прайм".
Ранее россиянам рассказали, как выгодно начать инвестировать даже с 10 тысяч рублей. Ключевое правило — заводить несколько портфелей с вложениями. Если с одним пакетом пойдёт что-то не так, то у вас останутся другие.
Комментариев: 0