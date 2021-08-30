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Не доллар и не евро: Россиянам назвали валюту, которой не страшен экономический кризис

Она резко поднялась во время пандемии, когда пострадали все рынки, отметил эксперт Дмитрий Бабин.

30 августа, 00:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют в мире. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам аналитика, Швейцария — как крупнейший на планете переработчик золота и финансовая столица Старого Света — приобрела репутацию одной из самых надёжных финансово-экономических систем. Большую роль также сыграла стабильность Швейцарии на политической арене.

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Благодаря такой совокупности характеристик государства швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом, подчеркнул эксперт. Бабин напомнил, что в 2020 году, когда из-за ковида пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.

"Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надёжной защитной валюты", — поведал специалист в беседе с агентством "Прайм".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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