Экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, которая является финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют в мире. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам аналитика, Швейцария — как крупнейший на планете переработчик золота и финансовая столица Старого Света — приобрела репутацию одной из самых надёжных финансово-экономических систем. Большую роль также сыграла стабильность Швейцарии на политической арене.

Благодаря такой совокупности характеристик государства швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом, подчеркнул эксперт. Бабин напомнил, что в 2020 году, когда из-за ковида пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.

"Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надёжной защитной валюты", — поведал специалист в беседе с агентством "Прайм".