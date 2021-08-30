Муж Кудрявцевой вызвал на встречу Сарика Андреасяна после оскорблений жены. Видео © Instagram / igor_makarov25

Скандал между телеведущей Лерой Кудрявцевой и режиссёром Сариком Андреасяном набирает обороты. Теперь в него вступил муж светской дивы хоккеист Игорь Макаров. Он не смог остаться в стороне от конфликта и решил вызвать кинодеятеля на встречу.

"У нас тут появился герой очередной инстаграмный. Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в "Инстаграме" или в прессе, то, если у тебя духа хватит, то давай увидимся. И я тебе коротко объясню всё", — сказал Макаров в сториз в "Инстаграме".

При этом и главные участники конфликта не остаются в стороне и продолжают нападки друг на друга в соцсетях. В частности, Кудрявцева отметила, что не собирается "хавать мерзкую истерику в свой адрес".

"Честно признаюсь, я не киноман, но с классикой и режиссёрами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из "выдающихся" упустила — я про Сарика Андреасяна, как вы поняли. Теперь среди его "заслуг" в киноиндустрии помимо фильмов с минимальным рейтингом на "Кинопоиске" ещё одна — миниатюра с оскорблением женщины. "Тварь" и "тебя мама плохо воспитала" услышала я в свой адрес после того, как зачитала фразу из сценария концерта на "Новой волне", где пошутили об "успехах" этого режиссёра в киноиндустрии... Признаюсь, не хотелось отвечать, но раз дошло до прямых оскорблений, решила всё же выяснить, что за гения "обидели", разложить по фактам и объяснить товарищу, что хавать мерзкую истерику в свой адрес не собираюсь", — написала телеведущая в "Инстаграме".

Кудрявцева уверена, что после такого скандала Андреасяна ждут проблемы на профессиональном поприще, ведь публично оскорблять женщину, по её мнению, последнее дело. Режиссёр со своей стороны пригрозил тем, кто будет шутить над ним, судом.

"Люди ничего не смотрели, но обвиняют и пытаются оскорблять и шутить, совершенно не понимая, о чём и о ком они говорят. Я хорошо понимаю, что Лера делает свою работу и получает за это деньги. Мы все делаем свою работу и можем ошибаться", — отметил Андреасян в "Инстаграме", добавив, что он не умеет заниматься интернет-войнами и не считает себя специалистом в поливании кого-то грязью.

Режиссёр добавил, что для этого есть юристы и адвокаты, и подчеркнул, что с этого момента иски будут приходить каждому, кто попытается пошутить над ним.

Отечественный шоу-бизнес не остался в стороне от конфликта, однако российские звёзды заняли разные позиции. Весьма вероятно, что на этом скандал не исчерпается.