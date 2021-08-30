Обрушившийся на США ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи

По его словам, вода текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с в районе Нового Орлеана.

"Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление", — приводит слова Перьена CNN.

Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году.