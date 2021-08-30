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Обрушившийся на США ураган "Ида" обратил вспять реку Миссисипи

Вода текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с в районе Нового Орлеана.

29 августа, 23:21

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire

Ураган "Ида", который обрушился на побережье американского штата Луизиана, обратил вспять крупнейшую в США реку Миссисипи. Об этом рассказал представитель Геологической службы США Скотт Перьен.

По его словам, вода текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с в районе Нового Орлеана.

"Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление", — приводит слова Перьена CNN.

Ураган "Ида" обрушился на побережье США и оставил без света тысячи жителей

Ураган "Ида" обрушился на побережье США и оставил без света тысячи жителей

Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году.

Ранее на США обрушился ураган "Генри" и затопил улицы Нью-Йорка.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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