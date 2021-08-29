Ураган "Ида" обрушился на американский штат Луизиана и оставил без света тысячи жителей

Ураган "Ида" обрушился на американский штат Луизиана и уже оставил без света более 150 тысяч человек. Видео © Соцсети

Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Ранее центр информировал, что надвигающийся на Штаты ураган усилился до четвёртой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба".

"Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной, четвёртой категории", — говорится в сообщении.

Как уточняется, скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час). Многие дороги оказались затоплены, из-за стихии падают деревья, некоторые прямо на жилые дома. Отметим, что ураганы четвёртой категории способны не только вырывать с корнем деревья, но и срывать крыши и рушить внешние стены домов. Также они могут валить опоры линий электропередачи. Помимо сильного ветра "Ида" угрожает подъёмом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.

Уже известно, что в Луизиане из-за урагана свыше 150 тысяч человек остались без света. Тысячи людей решили покинуть штат в связи с обрушившейся стихией. О количестве пострадавших информация пока не поступала. До этого ураган "Ида" прошёл западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный.