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Названы соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

29 августа, 19:17
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная России по хоккею сыграет на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине в группе B вместе с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Это стало известно после завершения квалификационного турнира, на котором датчане заняли первое место в своём квартете.

Группу A составили Канада, США, Германия и Китай. В группе C выступят Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия. Победители групп, а также сборная, показавшая лучший результат среди вторых мест, сразу пройдут в четвертьфинал, остальные сыграют за выход в плей-офф.

Капитан женской сборной России по хоккею еле сдержала слёзы из-за вылета с ЧМ

Капитан женской сборной России по хоккею еле сдержала слёзы из-за вылета с ЧМ

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее было объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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