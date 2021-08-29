Названы соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею сыграет на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине в группе B вместе с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Это стало известно после завершения квалификационного турнира, на котором датчане заняли первое место в своём квартете.

Группу A составили Канада, США, Германия и Китай. В группе C выступят Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия. Победители групп, а также сборная, показавшая лучший результат среди вторых мест, сразу пройдут в четвертьфинал, остальные сыграют за выход в плей-офф.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.