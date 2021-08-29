Капитан женской сборной России по хоккею еле сдержала слёзы из-за вылета с ЧМ
Она уверена, что никто и не вспомнит, сколько команда забросила и какой был счёт, потому что запоминаются только победы.
Капитан женской сборной России по хоккею Ольга Сосина эмоционально прокомментировала поражение от национальной команды Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Калгари. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу Швейцарии.
"Мы должны были забрасывать, реализовывать свои моменты. В частности, я виновата! Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме — и всё. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдёт вообще", — заявила Сосина в эфире канала Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Капитан сказала, что игроки не выполнили установку и она с себя ответственности никакой не снимает. Также Сосина уверена, что никто и не вспомнит, сколько команда забросила и какой был счёт, потому что запоминаются только победы.
Ранее Лайф сообщал, что российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Лучшим результатом нашей команды является бронза на ЧМ в 2001-м, 2013-м и 2016 году.
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