Капитан женской сборной России по хоккею еле сдержала слёзы из-за вылета с ЧМ

Капитан женской сборной России по хоккею Ольга Сосина эмоционально прокомментировала поражение от национальной команды Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Калгари. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу Швейцарии.

"Мы должны были забрасывать, реализовывать свои моменты. В частности, я виновата! Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме — и всё. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдёт вообще", — заявила Сосина в эфире канала Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Капитан сказала, что игроки не выполнили установку и она с себя ответственности никакой не снимает. Также Сосина уверена, что никто и не вспомнит, сколько команда забросила и какой был счёт, потому что запоминаются только победы.