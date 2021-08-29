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Капитан женской сборной России по хоккею еле сдержала слёзы из-за вылета с ЧМ

Она уверена, что никто и не вспомнит, сколько команда забросила и какой был счёт, потому что запоминаются только победы.

29 августа, 09:33

Капитан женской сборной России по хоккею Ольга Сосина эмоционально прокомментировала поражение от национальной команды Швейцарии в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Калгари. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу Швейцарии.

"Мы должны были забрасывать, реализовывать свои моменты. В частности, я виновата! Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме — и всё. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдёт вообще", — заявила Сосина в эфире канала Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Российские хоккеистки второй раз всухую проиграли на чемпионате мира

Российские хоккеистки второй раз всухую проиграли на чемпионате мира

Капитан сказала, что игроки не выполнили установку и она с себя ответственности никакой не снимает. Также Сосина уверена, что никто и не вспомнит, сколько команда забросила и какой был счёт, потому что запоминаются только победы.

Ранее Лайф сообщал, что российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Лучшим результатом нашей команды является бронза на ЧМ в 2001-м, 2013-м и 2016 году.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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