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Жителей Москвы испугало нашествие рыжих слизней-гигантов

По словам горожан, скользкие гости объедают газоны и кустарники.

29 августа, 09:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Москвичи пожаловались на внезапный наплыв испанских слизней-гигантов. В Московском регионе у иностранных улиток нет естественных врагов, а живущие в этих локациях птицы и ежи "брезгуют" ими, что затрудняет их истребление.

По словам горожан, незваные гости из Европы уничтожают газоны и объедают кустарники. Их заметили не только во многих районах столицы, но и в Подмосковье. По словам жительницы из Сокольников, ей приходится собирать слизней каждое утро вручную, но на следующий день они появляются снова.

Ранее Лайф сообщал о полчищах богомолов, которые атаковали Москву и Подмосковье. По мнению энтомолога, опасаться их не стоит, так как данные насекомые могут лишь поцарапать человека, если их потревожить.

На камчатский посёлок обрушился смерч из комаров-самцов

На камчатский посёлок обрушился смерч из комаров-самцов

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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