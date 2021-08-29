Жителей Москвы испугало нашествие рыжих слизней-гигантов

Москвичи пожаловались на внезапный наплыв испанских слизней-гигантов. В Московском регионе у иностранных улиток нет естественных врагов, а живущие в этих локациях птицы и ежи "брезгуют" ими, что затрудняет их истребление.

По словам горожан, незваные гости из Европы уничтожают газоны и объедают кустарники. Их заметили не только во многих районах столицы, но и в Подмосковье. По словам жительницы из Сокольников, ей приходится собирать слизней каждое утро вручную, но на следующий день они появляются снова.