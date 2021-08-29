В России за сутки выявили более 19 тысяч заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 19 286 случаев заражения и 797 смертей от коронавируса. 1 324 заражённых (или 6,9%) — это контактные лица без клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев в Москве — 1444, Санкт-Петербурге — 1318, Подмосковье — 914. При этом темпы увеличения количества заболевших меньше всего в Москве (0,09%), Алтае и Бурятии (0,17%) и Татарстане (0,2%). Выписанных пациентов больше в Москве (1789 человек), Московской области (1220) и Санкт-Петербурге (657).

От коронавируса больше людей скончалось в Москве (52 человека), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (35). За день проведено 459 000 лабораторных исследований. А под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора, остаются 1 260 336 человек.