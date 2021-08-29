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В России за сутки выявили более 19 тысяч заразившихся коронавирусом

Больше всего новых случаев в Москве — 1444, Санкт-Петербурге — 1318, Подмосковье — 914.

29 августа, 09:07
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России за сутки выявили 19 286 случаев заражения и 797 смертей от коронавируса. 1 324 заражённых (или 6,9%) — это контактные лица без клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев в Москве — 1444, Санкт-Петербурге — 1318, Подмосковье — 914. При этом темпы увеличения количества заболевших меньше всего в Москве (0,09%), Алтае и Бурятии (0,17%) и Татарстане (0,2%). Выписанных пациентов больше в Москве (1789 человек), Московской области (1220) и Санкт-Петербурге (657).

От коронавируса больше людей скончалось в Москве (52 человека), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (35). За день проведено 459 000 лабораторных исследований. А под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора, остаются 1 260 336 человек.

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Эпидемиолог перечислила атипичные симптомы при коронавирусе

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в стране получили уже более 37 миллионов граждан.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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