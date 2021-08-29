Эксперт по языку тела раскрыла, как за 15 секунд прочесть мысли собеседника, смотря только на ноги

На блог patricia.cnr подписано больше миллиона человек. В своих видео девушка делится полезными лайфхаками по общению, которые могут здорово облегчить жизнь. Так, недавно Патриция рассказала, как понять, о чём думает ваш собеседник, просто по тому, куда направлены его ноги, пишет The Sun.

Кадры из видео © TikTok / patricia.cnr

Всё элементарно. Если ваш визави направил ноги прямо на вас, значит, он заинтересован в общении и хочет его продолжить. А вот если носки "смотрят" в другую сторону, тут вариантов много. Собеседнику может быть неинтересно, он чувствует себя некомфортно либо он просто хочет поскорее закончить разговор, но продолжает его из вежливости. Лайфхак по-настоящему полезный.

К примеру, вы встретили знакомого на улице, начали с ним разговаривать, но заметили, что его ноги смотрят в сторону. Если вы его быстро отпустите по делам, он запомнит вас как тактичного человека. А иначе вы бы остались в его памяти как болтун, потративший минуты его драгоценного времени

Кадры из видео © TikTok / patricia.cnr

Patricia.cnr опубликовала лайфхак по чтению мыслей несколько дней назад, и ролик посмотрели сотни тысяч человек. В комментариях пользователи заверили: метод рабочий, нужно брать на заметку

С тех пор, как я узнала этот лайфхак, я всегда смотрю на ноги людей. Работает! aticktiktoker