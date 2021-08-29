Эксперт по языку тела раскрыла, как за 15 секунд прочесть мысли собеседника, смотря только на ноги
Тикток-блогерша из Нью-Йорка помогает подписчицам воспитать в себе харизму, рассказывает, как держать диалог под контролем, а недавно и вовсе научила их читать мысли собеседника.
На блог patricia.cnr подписано больше миллиона человек. В своих видео девушка делится полезными лайфхаками по общению, которые могут здорово облегчить жизнь. Так, недавно Патриция рассказала, как понять, о чём думает ваш собеседник, просто по тому, куда направлены его ноги, пишет The Sun.
Всё элементарно. Если ваш визави направил ноги прямо на вас, значит, он заинтересован в общении и хочет его продолжить. А вот если носки "смотрят" в другую сторону, тут вариантов много. Собеседнику может быть неинтересно, он чувствует себя некомфортно либо он просто хочет поскорее закончить разговор, но продолжает его из вежливости. Лайфхак по-настоящему полезный.
К примеру, вы встретили знакомого на улице, начали с ним разговаривать, но заметили, что его ноги смотрят в сторону. Если вы его быстро отпустите по делам, он запомнит вас как тактичного человека. А иначе вы бы остались в его памяти как болтун, потративший минуты его драгоценного времени
Patricia.cnr опубликовала лайфхак по чтению мыслей несколько дней назад, и ролик посмотрели сотни тысяч человек. В комментариях пользователи заверили: метод рабочий, нужно брать на заметку
С тех пор, как я узнала этот лайфхак, я всегда смотрю на ноги людей. Работает!
Всё так! И даже если вы на свидании и сидите за столом, то можно смотреть на направление коленей
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