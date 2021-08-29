10 голливудских звёзд, которые настолько редко моются, что на съёмочной площадке их обходят стороной

Голливудские знаменитости в последнее время зачем-то принялись откровенничать о том, как часто принимают душ и насколько вообще соблюдают гигиену. Это не флешмоб, но так совпало, что в прессе то и дело стали появляться новости о звёздах, которые не очень-то уважают душ. Причины у всех разные. И вот некоторые из них.

Джейк Джилленхол

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Актёр Джейк Джилленхол говорит, что запах пота и вонь изо рта, конечно, ни к чему хорошему не приведут. Но он согласен с тем, что существует "целый мир отказа от купания", который полезен для кожи. Потому что так она очищается естественным, природным образом.

Брэд Питт

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Брэд Питт говорит, что часто намываться ему просто некогда. Помимо съёмок ещё приходится воспитывать шестерых детей, так что здесь не до банных процедур. Поэтому порой приходится обходиться влажными салфетками, пишет BuzzFeed.

Мила Кунис

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Уроженка Украины Мила Марковна Кунис признаётся, что росла в месте, где часто не было горячей воды. Поэтому регулярно мыться не доводилось.

Роберт Паттинсон

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Обладатель густой шевелюры Роберт Паттинсон говорит, что может по шесть недель не мыть голову — просто потому, что не видит в этом смысла. Хотя вампирам, может, и не надо.

Тейлор Свифт

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Певица Тейлор Свифт как-то призналась, что не моет ноги, когда принимает душ. Потому что зачем? Они и так очищаются во время бритья.

Зак Эфрон

Фото © Instagram / zacefron

То, что актёр Зак Эфрон не очень-то любит принимать душ, рассказали его же коллеги. Хотя это довольно странно, учитывая, что Зак ведёт активный образ жизни и занимается спортом.

Шайа Лабаф

Фото © "Кинопоиск"

Один из самых ярких примеров списка — актёр Шайа Лабаф, который однажды не мылся два с половиной месяца. Правда, он решил, что так лучше вживётся в роль танкиста. Дело происходило во время съёмок фильма "Ярость". И в конце концов вонь от актёра так всем надоела, что его чуть не поколотил Брэд Питт.

Джейсон Момоа

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На вопрос о том, как часто он принимает душ, Джейсон отвечает, что он, во-первых, Аквамен, зачем ему ходить в душ. А во-вторых — он один из гавайцев, а они там и так всё время в солёной воде. "Не волнуйтесь, мы тут в порядке", — говорит актёр.

Шарлиз Терон

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Легендарная актриса Шарлиз Терон в одном из интервью призналась, что считает нормальным не мыться примерно в течение недели.

Джонни Депп

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