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На чиле, на расслабоне и с миллионами в кармане: На чём ездят Джиган и Оксана Самойлова

В автопарке рэпера, человека-мема и его жены много люксовых автомобилей и другой дорогой техники.

28 августа, 21:40
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<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock / <a href="https://www.instagram.com/p/CNZ2cpchOZx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / <u>samoylovaoxana</u></a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock / Instagram / samoylovaoxana

BMW и Audi

Задолго до того, как Джиган стал широко известен, в гараже его избранницы Оксаны Самойловой уже были неплохие автомобили. Например, чёрный BMW 3-й серии. По слухам, в разное время в семье исполнителя хитов "ДНК", "Молоды мы" и "Чёрный Rolls Royce" были внедорожники BMW X5, спортивное купе BMW 6-й серии и другие баварские автомобили. А вот Mercedes звёздная пара почему-то предпочитает избегать: единственный автомобиль этой марки, владение которым приписывают Джигану, — это внедорожник Mercedes-Benz G-класса стоимостью 9 млн рублей. Одним из первых автомобилей, купленных Джиганом своей супруге в подарок, стал седан Audi A6.

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Bentley

Незадолго до рождения второго ребёнка Джиган подарил Оксане Самойловой стильное британское купе Bentley Continental GT за 14 млн рублей. За рулём купе с 6-литровым двигателем Самойлова ездила редко, и рэпер часто садился за руль сам. По слухам, на замену этому автомобилю позднее был куплен внедорожник Bentayga, однако сохранилась ли эта машина в гараже звёздной пары — неизвестно.

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Rolls-Royce

К британской марке эксклюзивных автомобилей неравнодушны и сам Джиган, и его супруга Оксана Самойлова. Одной из самых дорогих покупок пары считается Rolls-Royce Wraith стоимостью 25 млн рублей. По слухам, в автопарке инста-дивы Самойловой и Джигана также есть чёрный Rolls-Royce Cullinan стоимостью 35 млн рублей. Одной из самых свежих покупок считается новенький седан Rolls-Royce Ghost — его паре доставили в 2020 году. Стоимость автомобиля оценивают в 25 млн рублей.

Cadillac Escalade

Несмотря на любовь к машинам, Джиган сам нечасто ездит за рулём. Почти на всех светских мероприятиях рэпер появляется на огромном Cadillac Escalade ESV с водителем. Автомобиль с двигателем 6,2 литра и мощностью в 426 лошадиных сил стоит в России от 6 млн рублей.

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Мотоциклы

Много лет не утихала страсть Джигана к роскошным мотоциклам. Пока рэпер трудился в рамках лейбла Black Star, в его руках могло побывать сразу несколько дорогих байков — от уникальных Harley Davidson до спортивного Ducati. Один из своих мотоциклов Джиган даже "забыл" в гараже у своего товарища по рэперскому цеху — Тимати. Другой страстью музыканта много лет являются гидроциклы и водная техника. Есть ли у него своя техника для развлечений на реках и океанах — неизвестно.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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