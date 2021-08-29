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Лена Катина из "Тату" раскрыла подробности своего нового романа

По словам экс-солистки скандального дуэта, её избранник не имеет отношения к музыке.

29 августа, 06:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BqSJKpclGF0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lenakatina</a></p>

Фото © Instagram / lenakatina

Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина рассказала о новом романе. В рамках шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" звезда скандального дуэта призналась, что возлюбленный у неё появился совсем недавно.

Катина не стала раскрывать личность своего нового спутника, но уточнила, что мужчина не из мира музыки и немного старше неё. Также экс-солистка рассказала, что раньше у него, как и у неё самой, была семья, но при этом детей её избранник не имеет.

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"Пока очень рано говорить что-то конкретное или строить какие-то планы на будущее, но тем не менее мне очень нравится, что сейчас происходит", — призналась Катина, добавив, что в их отношениях на сегодняшний день "конфетно-букетный" период.

Напомним, что Лена Катина развелась со своим мужем в 2019 году. Экс-солистка "Тату" была в официальных отношениях с музыкантом Сашо Кузмановичем, которому в браке родила сына.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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