Лена Катина из "Тату" раскрыла подробности своего нового романа

Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина рассказала о новом романе. В рамках шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" звезда скандального дуэта призналась, что возлюбленный у неё появился совсем недавно.

Катина не стала раскрывать личность своего нового спутника, но уточнила, что мужчина не из мира музыки и немного старше неё. Также экс-солистка рассказала, что раньше у него, как и у неё самой, была семья, но при этом детей её избранник не имеет.

"Пока очень рано говорить что-то конкретное или строить какие-то планы на будущее, но тем не менее мне очень нравится, что сейчас происходит", — призналась Катина, добавив, что в их отношениях на сегодняшний день "конфетно-букетный" период.