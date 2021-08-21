Девушка хотела подружиться с соседкой, но лайфхак с записками не выдержал суровой реальности

Тиктокерша из Штатов corporatenatalie уже больше года работает из дома и порядком устала от того, что редко видится с людьми. Поэтому когда она заметила, что её соседка напротив тоже целыми днями сидит у себя в квартире, в голове блогерши появилась гениальная идея: "Нужно с ней познакомиться". Вот только потенциальная подруга с такой ролью была не согласна.

Кадры из видео © TikTok / corporatenatalie

Натали решила попробовать "бесконтактный" способ познакомиться с соседкой и начала писать ей записки на листках, как это делала Тейлор Свифт в клипе на песню You Belong With Me. Но как певица ничего не добилась письмами, так и блогерша села в лужу. На вопрос "хочешь дружить?" девушка по имени Морган ответила "Не особо", добавив: "Ты что, снимаешь меня?" — и опустила жалюзи.

Кадры из видео © TikTok / corporatenatalie

А ведь Натали и правда снимала. Вскоре девушка смонтировала этот провал и опубликовала в своём профиле. "Тикток" моментально стал вирусным. Меньше чем за сутки его посмотрело больше 6 млн человек, и 600 тысяч его оценило. В комментариях пользователи посмеялись над грустной историей, но похвалили девушку — наконец кто-то опубликовал кадры реальной жизни.

Я ещё никогда не видела более жизненного видео its_amber143