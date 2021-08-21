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    Девушка хотела подружиться с соседкой, но лайфхак с записками не выдержал суровой реальности

    В Интернете полно милых роликов о том, как люди подходят к незнакомцам и тут же завязывают новые знакомства. Героиня этого материала хотела сделать так же, но её соседка гениальную идею не оценила.

    21 августа, 15:00

    Кадры из видео © TikTok / corporatenatalie

    Тиктокерша из Штатов corporatenatalie уже больше года работает из дома и порядком устала от того, что редко видится с людьми. Поэтому когда она заметила, что её соседка напротив тоже целыми днями сидит у себя в квартире, в голове блогерши появилась гениальная идея: "Нужно с ней познакомиться". Вот только потенциальная подруга с такой ролью была не согласна.

    Кадры из видео © TikTok / corporatenatalie

    Натали решила попробовать "бесконтактный" способ познакомиться с соседкой и начала писать ей записки на листках, как это делала Тейлор Свифт в клипе на песню You Belong With Me. Но как певица ничего не добилась письмами, так и блогерша села в лужу. На вопрос "хочешь дружить?" девушка по имени Морган ответила "Не особо", добавив: "Ты что, снимаешь меня?" — и опустила жалюзи.

    Кадры из видео © TikTok / corporatenatalie

    Кадры из видео © TikTok / corporatenatalie

    А ведь Натали и правда снимала. Вскоре девушка смонтировала этот провал и опубликовала в своём профиле. "Тикток" моментально стал вирусным. Меньше чем за сутки его посмотрело больше 6 млн человек, и 600 тысяч его оценило. В комментариях пользователи посмеялись над грустной историей, но похвалили девушку — наконец кто-то опубликовал кадры реальной жизни.

    Я ещё никогда не видела более жизненного видео

    its_amber143

    Наконец-то реальная жизнь и настоящие люди!

    mysoupismuchtoohot

    У стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить

    У стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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