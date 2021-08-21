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    Названы женские знаки зодиака, которым катастрофически не везёт в любви, и с этим ничего не поделать

    Звёзды так и шепчут об одиночестве.

    21 августа, 09:00

    Фото © "Википедия"

    Строчка из песни "Не везёт мне в смерти — повезёт в люби" — явно не про эти знаки зодиака у женщин. О смерти ничего не известно, но зато о любви всё понятно, и ожидать её вряд ли стоит.

    Весы

    Гиф © Giphy

    Среди Весов встречается наибольшее количество одиноких женщин. И это при том, что они отличаются особой нежностью, заботой и внимательностью, поэтому не обделены мужским вниманием. Однако дело в самих же Весах. Женщины под этим знаком крайне осторожны и не торопятся идти на контакт. Поэтому дождаться от них внимания не у каждого хватает терпения.

    Водолей

    Гиф © Giphy

    Горячий характер и яркий темперамент — всё это про женщин-Водолеев. Но главное — независимость и свободолюбие. Несмотря на то что таких женщин готовы носить на руках, сами они не особо стремятся сближаться и тем более заводить семью. Стремление жить для себя и быть не такими, как все, — верные спутники Водолеев, которые часто идут рука об руку с одиночеством, передаёт Пятый канал.

    Козерог

    Гиф © Giphy

    Похожая ситуация и у женщин-Козерогов. Стремление к самостоятельности и независимости часто заставляют оставаться в одиночестве. Такие качества отпугивают мужчин, хотя, если женщина-Козерог позволит себе проявить больше нежности, это может привести к чувственным отношениям и даже крепкому, счастливому браку.

    Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной

    Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной

    Авторы
    Василий Басов
    Василий Басов

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