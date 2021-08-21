Названы женские знаки зодиака, которым катастрофически не везёт в любви, и с этим ничего не поделать
Звёзды так и шепчут об одиночестве.
Фото © "Википедия"
Строчка из песни "Не везёт мне в смерти — повезёт в люби" — явно не про эти знаки зодиака у женщин. О смерти ничего не известно, но зато о любви всё понятно, и ожидать её вряд ли стоит.
Весы
Среди Весов встречается наибольшее количество одиноких женщин. И это при том, что они отличаются особой нежностью, заботой и внимательностью, поэтому не обделены мужским вниманием. Однако дело в самих же Весах. Женщины под этим знаком крайне осторожны и не торопятся идти на контакт. Поэтому дождаться от них внимания не у каждого хватает терпения.
Водолей
Горячий характер и яркий темперамент — всё это про женщин-Водолеев. Но главное — независимость и свободолюбие. Несмотря на то что таких женщин готовы носить на руках, сами они не особо стремятся сближаться и тем более заводить семью. Стремление жить для себя и быть не такими, как все, — верные спутники Водолеев, которые часто идут рука об руку с одиночеством, передаёт Пятый канал.
Козерог
Похожая ситуация и у женщин-Козерогов. Стремление к самостоятельности и независимости часто заставляют оставаться в одиночестве. Такие качества отпугивают мужчин, хотя, если женщина-Козерог позволит себе проявить больше нежности, это может привести к чувственным отношениям и даже крепкому, счастливому браку.
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