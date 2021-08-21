15 настоящих сокровищ, которые были найдены в мусорках, и даже не верится, что такое можно выкинуть

"Жильцов одной квартиры в моём доме выселили. Оставили это в мусорном контейнере. Немного почистить — и всё!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Сегодняшняя находка!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Нашёл в переулке. Он весил просто миллион тонн, потому что эти столбы по бокам из настоящего мрамора!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Муж: — Дорогая, это просто пустой кофр, я за ним не полезу

Жена (я): — Просто возьми и посмотри, вдруг там что-то ценное, у меня предчувствие!

Кто был прав? Ну, конечно, жена!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Думаю, ребята, вам понравится эта находка. Заставила своего отца ехать полчаса в одну сторону, пока сама сидела на консоли и следила, чтобы никто её не забрал. Телевизор внутри оригинальный. Знаю, это оценят не все, но я просто была обязана забрать эту штуку на своё ранчо в стиле 50-х годов!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Я нашла это кольцо в мусорном контейнере в понедельник! Вчера отнесла оценщику и выяснила, что это кольцо ручной работы 60−70-х годов! 14-каратное золото и стекляшка. Стоит больше двухсот баксов! Эти крошечные ручки тоже нашла там же"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Лучшая находка! Меня поражает то, какие вещи выбрасывают люди. Всё это нашёл на одной окружной свалке"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Живые хомяки в мусорном контейнере за зоомагазином. Думаю, теперь я их защитник. Я очень мало знаю, как ухаживать за этими ребятками. Так что любая полезная информация будет кстати"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Спасла всё это добро в мусорке одной аптеки и отправила всё в местную церковь"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Сегодня утром нашёл очень крутой диван — нужно было только нырнуть поглубже за подушками!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Спасла со свалки продуктовых магазинов на этих выходных"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"На стихийной свалке нашёл... раритет?"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Предрождественская добыча"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Как вообще кто-то мог выбросить такое?"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

"Мы такое расточительное общество. Нашли всё это в одном мусорном контейнере за продуктовым!"

Фото © Reddit / DumpsterDiving

Примеры выше — крошечная часть от тех богатств, которые находили на свалках. Ещё больше — в сабреддите DumpsterDiving.