15 настоящих сокровищ, которые были найдены в мусорках, и даже не верится, что такое можно выкинуть
На помойках роются не только бездомные. Оказывается, есть целое хобби — успешные люди изучают свалки в поисках чего-то ценного. В подборке ниже — 15 примеров, когда среди мусора находили "сокровища".
"Жильцов одной квартиры в моём доме выселили. Оставили это в мусорном контейнере. Немного почистить — и всё!"
"Сегодняшняя находка!"
"Нашёл в переулке. Он весил просто миллион тонн, потому что эти столбы по бокам из настоящего мрамора!"
"Муж: — Дорогая, это просто пустой кофр, я за ним не полезу
Жена (я): — Просто возьми и посмотри, вдруг там что-то ценное, у меня предчувствие!
Кто был прав? Ну, конечно, жена!"
"Думаю, ребята, вам понравится эта находка. Заставила своего отца ехать полчаса в одну сторону, пока сама сидела на консоли и следила, чтобы никто её не забрал. Телевизор внутри оригинальный. Знаю, это оценят не все, но я просто была обязана забрать эту штуку на своё ранчо в стиле 50-х годов!"
"Я нашла это кольцо в мусорном контейнере в понедельник! Вчера отнесла оценщику и выяснила, что это кольцо ручной работы 60−70-х годов! 14-каратное золото и стекляшка. Стоит больше двухсот баксов! Эти крошечные ручки тоже нашла там же"
"Лучшая находка! Меня поражает то, какие вещи выбрасывают люди. Всё это нашёл на одной окружной свалке"
"Живые хомяки в мусорном контейнере за зоомагазином. Думаю, теперь я их защитник. Я очень мало знаю, как ухаживать за этими ребятками. Так что любая полезная информация будет кстати"
"Спасла всё это добро в мусорке одной аптеки и отправила всё в местную церковь"
"Сегодня утром нашёл очень крутой диван — нужно было только нырнуть поглубже за подушками!"
"Спасла со свалки продуктовых магазинов на этих выходных"
"На стихийной свалке нашёл... раритет?"
"Предрождественская добыча"
"Как вообще кто-то мог выбросить такое?"
"Мы такое расточительное общество. Нашли всё это в одном мусорном контейнере за продуктовым!"
Примеры выше — крошечная часть от тех богатств, которые находили на свалках. Ещё больше — в сабреддите DumpsterDiving.
WOW-news
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