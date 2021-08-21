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    15 настоящих сокровищ, которые были найдены в мусорках, и даже не верится, что такое можно выкинуть

    На помойках роются не только бездомные. Оказывается, есть целое хобби — успешные люди изучают свалки в поисках чего-то ценного. В подборке ниже — 15 примеров, когда среди мусора находили "сокровища".

    21 августа, 08:00

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Жильцов одной квартиры в моём доме выселили. Оставили это в мусорном контейнере. Немного почистить — и всё!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Сегодняшняя находка!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Нашёл в переулке. Он весил просто миллион тонн, потому что эти столбы по бокам из настоящего мрамора!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Муж: — Дорогая, это просто пустой кофр, я за ним не полезу

    Жена (я): — Просто возьми и посмотри, вдруг там что-то ценное, у меня предчувствие!

    Кто был прав? Ну, конечно, жена!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Думаю, ребята, вам понравится эта находка. Заставила своего отца ехать полчаса в одну сторону, пока сама сидела на консоли и следила, чтобы никто её не забрал. Телевизор внутри оригинальный. Знаю, это оценят не все, но я просто была обязана забрать эту штуку на своё ранчо в стиле 50-х годов!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Я нашла это кольцо в мусорном контейнере в понедельник! Вчера отнесла оценщику и выяснила, что это кольцо ручной работы 60−70-х годов! 14-каратное золото и стекляшка. Стоит больше двухсот баксов! Эти крошечные ручки тоже нашла там же"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Лучшая находка! Меня поражает то, какие вещи выбрасывают люди. Всё это нашёл на одной окружной свалке"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Живые хомяки в мусорном контейнере за зоомагазином. Думаю, теперь я их защитник. Я очень мало знаю, как ухаживать за этими ребятками. Так что любая полезная информация будет кстати"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Спасла всё это добро в мусорке одной аптеки и отправила всё в местную церковь"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Сегодня утром нашёл очень крутой диван — нужно было только нырнуть поглубже за подушками!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Спасла со свалки продуктовых магазинов на этих выходных"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "На стихийной свалке нашёл... раритет?"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Предрождественская добыча"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Как вообще кто-то мог выбросить такое?"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    "Мы такое расточительное общество. Нашли всё это в одном мусорном контейнере за продуктовым!"

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Фото © Reddit / DumpsterDiving

    Примеры выше — крошечная часть от тех богатств, которые находили на свалках. Ещё больше — в сабреддите DumpsterDiving.

    Дом продают почти за 60 млн, но, судя по фото, жить на этой свалке не захотят даже бесплатно

    Дом продают почти за 60 млн, но, судя по фото, жить на этой свалке не захотят даже бесплатно

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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