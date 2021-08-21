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    Многодетная медсестра опозорилась из-за откровенных фото, но после увольнения стала миллионером

    Девушка зарегистрировалась на сайте для взрослых, чтобы публиковать свои откровенные снимки. Вскоре о её грязной тайне узнали на работе. Это был конец карьеры и одновременно начало лучшей жизни.

    21 августа, 07:00

    Фото © Instagram / theallierae

    Элли Рэй, 37-летняя мать троих детей из Бостона, до недавнего времени трудилась медсестрой. Но работу пришлось поменять, когда коллеги нашли её страничку с откровенным контентом на портале OnlyFans. Начальник Элли напомнил ей о правилах поведения в Сети, и медсестре пришлось написать заявление. Впрочем, она ни о чём не жалеет, пишет Daily Star.

    Фото © Instagram / theallierae

    Фото © Instagram / theallierae

    Вот как Элли объясняет, почему решила бросить работу и вплотную заняться клубничкой.

    Я зарабатывала на OnlyFans больше, чем в больнице. А медсестрой работала только потому, что мне это нравилось. Но, как только на меня поставили клеймо "девушка с OnlyFans", отступать было уже некуда

    Элли Рэй

    Фото © Instagram / theallierae

    Фото © Instagram / theallierae

    Сначала девушка переживала, но быстро поняла, что увольнение пошло ей только на пользу. Она не только навсегда забыла об изматывающих 14-часовых сменах, но и стала гораздо богаче. Теперь каждый месяц на счёт Элли приходит в среднем 75 тысяч долларов (около 5,5 млн рублей) от подписчиков, готовых платить за её горячие снимки и видеоролики.

    Фото © Instagram / theallierae

    Фото © Instagram / theallierae

    Муж Элли поддержал её и словом, и делом: пара часто записывает совместные порноклипы. В сексе супруги тоже стали гораздо смелее, каждый раз экспериментируя друг с другом в постели.

    Я и представить себе не могла, что мы будем продавать наши секс-видео незнакомцам в Интернете. И вот теперь мы это делаем. Но, прежде чем решиться на такое, мы долго обсуждали этот шаг

    Элли Рэй

    Фото © Instagram / theallierae

    Фото © Instagram / theallierae

    Хотя Элли нравится новая работа, она не хочет превращать её в рутину. Чтобы откровенные съёмки не набили оскомину, девушка старается воспринимать их так, будто это не способ получения прибыли, а хорошая возможность как следует повеселиться. И этот подход уже доказал свою эффективность: бывшая медсестра входит в 0,02% топовых креаторов на OnlyFans.

    Звезда YouTube заработала за месяц 300 млн, но ей пришлось раздеться догола и выдержать волну хейта

    Звезда YouTube заработала за месяц 300 млн, но ей пришлось раздеться догола и выдержать волну хейта

    Авторы
    Семен Хафизов
    Семен Хафизов

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