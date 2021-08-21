Многодетная медсестра опозорилась из-за откровенных фото, но после увольнения стала миллионером

Элли Рэй, 37-летняя мать троих детей из Бостона, до недавнего времени трудилась медсестрой. Но работу пришлось поменять, когда коллеги нашли её страничку с откровенным контентом на портале OnlyFans. Начальник Элли напомнил ей о правилах поведения в Сети, и медсестре пришлось написать заявление. Впрочем, она ни о чём не жалеет, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / theallierae

Вот как Элли объясняет, почему решила бросить работу и вплотную заняться клубничкой.

Я зарабатывала на OnlyFans больше, чем в больнице. А медсестрой работала только потому, что мне это нравилось. Но, как только на меня поставили клеймо "девушка с OnlyFans", отступать было уже некуда Элли Рэй

Фото © Instagram / theallierae

Сначала девушка переживала, но быстро поняла, что увольнение пошло ей только на пользу. Она не только навсегда забыла об изматывающих 14-часовых сменах, но и стала гораздо богаче. Теперь каждый месяц на счёт Элли приходит в среднем 75 тысяч долларов (около 5,5 млн рублей) от подписчиков, готовых платить за её горячие снимки и видеоролики.

Фото © Instagram / theallierae

Муж Элли поддержал её и словом, и делом: пара часто записывает совместные порноклипы. В сексе супруги тоже стали гораздо смелее, каждый раз экспериментируя друг с другом в постели.

Я и представить себе не могла, что мы будем продавать наши секс-видео незнакомцам в Интернете. И вот теперь мы это делаем. Но, прежде чем решиться на такое, мы долго обсуждали этот шаг Элли Рэй

Фото © Instagram / theallierae