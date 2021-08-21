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    Певец всего за 12 недель сумел привести себя в такую форму, к которой многие стремятся годами

    Артист выложил фото до и после, и результат действительно поражает.

    21 августа, 06:00

    Фото © Instagram/astonmerrygold

    33-летний участник группы JLS обзавёлся новыми фанатами, но не с помощью музыки, а благодаря своей силе воли. Астон Мерриголд всего за 12 недель привёл себя в превосходную форму, к которой некоторые стремятся годами, и рассказал, как ему это удалось, сообщает The Sun.

    Фото © Instagram/astonmerrygold

    Фото © Instagram/astonmerrygold

    Несколько месяцев назад моя физическая форма испортилась как никогда раньше. А вместе с ней пропала уверенность в себе, я чувствовал себя вялым, усталым и бесполезным. Я был несчастен каждый раз, когда смотрелся в зеркало. И хуже всего то, что у меня была серьёзная травма плеча, из-за которой я чувствовал ежедневную боль

    Астон Мерриголд

    Фото © Instagram/astonmerrygold

    Фото © Instagram/astonmerrygold

    Но в какой-то момент Астон устал от постоянных отговорок и взялся за дело. Теперь он следит за своим питанием и регулярно занимается в тренажёрном зале. Теперь музыкант с лёгкостью поднимает своих детей и безумно этому счастлив.

    Было невыносимо наблюдать за моими детьми, понимая, что я с трудом могу их взять на руки. Поэтому я решил, что никогда не позволю этому снова случиться. Сейчас я благодарен себе за это решение

    Астон Мерриголд

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    Авторы
    Мария Паламарчук
    Мария Паламарчук

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