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Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной

Разве астрологи вам когда-нибудь врали?

14 августа, 09:00

Фото © "Википедия"

Психологическая совместимость, бытовой комфорт и моральная поддержка. Про всё это стоит забыть, если речь идёт об астрологии. А конкретно про три знака зодиака. Астрологи назвали тех, кто не умеет любить или будет в отношениях максимально закрытым, пишет "Унiан".

Козерог

Гиф © Giphy

Крайне холодный и осторожный знак зодиака. В отношениях с ним будет царить сдержанность, а чтобы Козерог признался в любви — нужно очень сильно постараться. Ему проще удавиться, чем признаться в чувствах даже самому себе.

Близнецы

Гиф © Giphy

А вот Близнецы могут признаться в любви с ходу. Но к этим горячим словам стоит относиться с осторожностью. Ведь этот знак зодиака крайне влюбчивый и ветреный. Поэтому сегодня он признаётся в любви вам, а завтра решит, что нашёл кого-то получше, и будет таков.

Телец

Гиф © Giphy

У Тельцов на первом месте стоит их собственное Я. Это крайне эгоистичный знак зодиака. Самовлюблённость и практически энергетический вампиризм делают отношения с ними крайне сложными. Тельцы предпочитают получать любовь, а не дарить её. Впрочем, из-за этого они часто остаются в одиночестве.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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