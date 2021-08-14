Названы три знака зодиака, которые совсем не умеют любить, поэтому лучше их обходить стороной
Разве астрологи вам когда-нибудь врали?
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Психологическая совместимость, бытовой комфорт и моральная поддержка. Про всё это стоит забыть, если речь идёт об астрологии. А конкретно про три знака зодиака. Астрологи назвали тех, кто не умеет любить или будет в отношениях максимально закрытым, пишет "Унiан".
Козерог
Крайне холодный и осторожный знак зодиака. В отношениях с ним будет царить сдержанность, а чтобы Козерог признался в любви — нужно очень сильно постараться. Ему проще удавиться, чем признаться в чувствах даже самому себе.
Близнецы
А вот Близнецы могут признаться в любви с ходу. Но к этим горячим словам стоит относиться с осторожностью. Ведь этот знак зодиака крайне влюбчивый и ветреный. Поэтому сегодня он признаётся в любви вам, а завтра решит, что нашёл кого-то получше, и будет таков.
Телец
У Тельцов на первом месте стоит их собственное Я. Это крайне эгоистичный знак зодиака. Самовлюблённость и практически энергетический вампиризм делают отношения с ними крайне сложными. Тельцы предпочитают получать любовь, а не дарить её. Впрочем, из-за этого они часто остаются в одиночестве.
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WOW-news
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