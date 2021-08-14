Сын заплакал, как ребёнок, когда увидел предсмертное письмо мамы, которая 20 лет страдала деменцией
Эту тайную записку Джейсон обнаружил спустя пару месяцев, когда нашёл в себе силы разобрать её вещи.
Фото © Shutterstock
Печальной историей поделился с пользователями Reddit Джейсон Х., которого все знали на платформе как Pyrojodge. Парень рассказал, что больше 20 лет ухаживал за своей мамой, у которой развилась деменция. В последнее время она совсем сдала и уже была не в состоянии с ним общаться. Джейсон всячески уберегал её от коронавируса, и первую волну они пережили отлично, но во время второй ей пришлось обратиться в больницу — там она и заразилась.
Фото © Reddit / Pyrojodge
Она сгорела моментально, и парень был совершенно безутешен. Спустя пару месяцев он нашёл в себе силы разобрать её вещи, и там он обнаружил тайное послание от мамы. Она уже совсем ничего не осознавала, но написала: "Это завещание и заявление. Я доверяю тебе и люблю тебя!" Её послание растрогало пользователей Сети, которые выразили соболезнования Джейсону.
Фото © Shutterstock
Деменция — это невыносимо для всех. Мне очень жаль, что тебе и твоей маме пришлось через это пройти
Я ужасно сочувствую тем, кто близок с больными деменцией. Ты теряешь своих любимых дважды: сперва когда они перестают узнавать тебя, а потом когда они уходят насовсем
В последние дни моей мамы я ухаживал за ней в хосписе, и это просто разрывало мне сердце. Я боялся, что ей больно, а она даже не могла этого сказать — настолько она была не в себе
WOW-news
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