Сын заплакал, как ребёнок, когда увидел предсмертное письмо мамы, которая 20 лет страдала деменцией

Печальной историей поделился с пользователями Reddit Джейсон Х., которого все знали на платформе как Pyrojodge. Парень рассказал, что больше 20 лет ухаживал за своей мамой, у которой развилась деменция. В последнее время она совсем сдала и уже была не в состоянии с ним общаться. Джейсон всячески уберегал её от коронавируса, и первую волну они пережили отлично, но во время второй ей пришлось обратиться в больницу — там она и заразилась.