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Сын заплакал, как ребёнок, когда увидел предсмертное письмо мамы, которая 20 лет страдала деменцией

Эту тайную записку Джейсон обнаружил спустя пару месяцев, когда нашёл в себе силы разобрать её вещи.

14 августа, 08:00

Фото © Shutterstock

Печальной историей поделился с пользователями Reddit Джейсон Х., которого все знали на платформе как Pyrojodge. Парень рассказал, что больше 20 лет ухаживал за своей мамой, у которой развилась деменция. В последнее время она совсем сдала и уже была не в состоянии с ним общаться. Джейсон всячески уберегал её от коронавируса, и первую волну они пережили отлично, но во время второй ей пришлось обратиться в больницу — там она и заразилась.

Фото © Reddit / Pyrojodge

Фото © Reddit / Pyrojodge

Она сгорела моментально, и парень был совершенно безутешен. Спустя пару месяцев он нашёл в себе силы разобрать её вещи, и там он обнаружил тайное послание от мамы. Она уже совсем ничего не осознавала, но написала: "Это завещание и заявление. Я доверяю тебе и люблю тебя!" Её послание растрогало пользователей Сети, которые выразили соболезнования Джейсону.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Деменция — это невыносимо для всех. Мне очень жаль, что тебе и твоей маме пришлось через это пройти

PahTayTur

Я ужасно сочувствую тем, кто близок с больными деменцией. Ты теряешь своих любимых дважды: сперва когда они перестают узнавать тебя, а потом когда они уходят насовсем

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В последние дни моей мамы я ухаживал за ней в хосписе, и это просто разрывало мне сердце. Я боялся, что ей больно, а она даже не могла этого сказать — настолько она была не в себе

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Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км

Родители разрыдались при виде похищенного сына, которого они искали 24 года, проехав 480 тыс. км

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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