Девушка устала быть толстой, и уже через год она так изменилась, что её перестали узнавать друзья

Девушка годами мечтала похудеть, но решимости хватало лишь на пару недель. Прошлый год вышел продуктивным. Красотка сбросила треть веса и сменила имидж — друзья её просто не узнают.