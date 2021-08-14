Девушка устала быть толстой, и уже через год она так изменилась, что её перестали узнавать друзья
Девушка годами мечтала похудеть, но решимости хватало лишь на пару недель. Прошлый год вышел продуктивным. Красотка сбросила треть веса и сменила имидж — друзья её просто не узнают.
Последние десять лет в свои дни рождения пользовательница Reddit _dietcokehead_ обещала себе похудеть за следующий год. Но она не только не сбрасывала, а, напротив, лишь набирала вес. Когда девушке стукнуло 36 лет, она поняла: шансы вернуть себе здоровое тело становятся всё меньше и меньше. Собрав волю в кулак, красотка решила изучить вопрос и выбрать для себя самые подходящие варианты.
К тому времени тело _dietcokehead_ было в плачевном состоянии. Из-за ужасных пищевых привычек она заработала диабет, гипертонию, а пару раз она была на грани сердечного приступа. Конечно, с точки зрения эстетики девушку своё тело тоже не устраивало. Поискав в Интернете, красотка выбрала низкоуглеводную диету и интервальное голодание.
Немного базовой физической нагрузки — и вот к своему 37-му дню рождения девушка стала обладательницей здорового тела, о котором так мечтала последнее десятилетие.
Свой последний день рождения _dietcokehead_ отпраздновала в весе 66 килограммов. Но вес — это полдела, главное для девушки — изменения в её здоровье и ментальном состоянии
Раньше я просто не могла чувствовать себя хорошо, зная, что мои здоровье и внешность — результат негативных мыслей и действий. <...> Конечно, потеря веса не решает всего, но она действительно сильно изменила качество моей жизни
WOW-news
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