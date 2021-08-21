Друзья смотрели видео с похода и в ужасе осознали, что всё это время за ними наблюдал тёмный силуэт

Люди любят ездить на природу из-за редкой возможности побыть наедине с собой в полной гармонии. Вот только героям этого материала после таких приключений о спокойствии придётся забыть надолго.