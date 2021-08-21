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    Друзья смотрели видео с похода и в ужасе осознали, что всё это время за ними наблюдал тёмный силуэт

    Люди любят ездить на природу из-за редкой возможности побыть наедине с собой в полной гармонии. Вот только героям этого материала после таких приключений о спокойствии придётся забыть надолго.

    21 августа, 10:00

    Кадры из видео © TikTok / carterbooth

    На днях пользователь "Тиктока" carterbooth отправился в пеший поход вместе со своим приятелем. Посреди ночи вдвоём в лесу ощущения были такие себе, но, разведя костёр, ребята смогли устроить ночлег. И лишь когда они вернулись в город — они поняли, что им повезло выбраться живыми. Осознали они это, просто пересматривая кадры, которые сняли в ту самую ночь.

    Кадры из видео © TikTok / carterbooth

    Вначале Картер снимает своего друга, пытающегося разломать коленом ветку, но потом он переворачивает телефон. На секунду в кадре появляется большой тёмный мужской силуэт на фоне ночного неба. В тот момент с ребятами никого не было, так что, как ни объясняй этот ужас, менее страшным он не станет.

    Кадры из видео © TikTok / carterbooth

    Кадры из видео © TikTok / carterbooth

    Когда carterbooth опубликовал ролик у себя в профиле, он тут же завирусился. За несколько дней его посмотрели порядка пяти миллионов раз, но в комментариях пользователи признаются: поначалу они даже не поняли, чему в видео нужно ужасаться, — так быстро силуэт промелькнул. Другие интересуются, почему "ночной наблюдатель" так высоко. Но всему нашлись объяснения.

    На ролике видно, как кто-то смотрит на них, стоя на огромном камне. Последняя пара секунд

    lalapnw

    Слава богу, я ничего не нашла. Можно идти спокойно спать 🛌

    jellie0_

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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