Мацуев назвал неожиданную причину привиться от ковида

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев считает, что россиянам очень важно пройти вакцинацию, так как только это поможет побороть коронавирус и быстрее вернуться к нормальной жизни. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

"Конечно, вакцина — это очень важная история. Почему открылась Европа? Потому что большая часть людей получила эту спасительную вакцину. И мы видим, что и залы открываются, и музеи открываются, и у них появляется какая-то нормальная жизнь", — объяснил музыкант.

Он отметил, что снятие ограничений особенно важно для артистов, По его словам, индустрия сейчас переживает серьёзный кризис: концерты отменяются, туры переносятся, а страны закрываются. Мацуев считает, что "для любого артиста, как и для публики, потеря концертов — это потеря кислорода" и ни один онлайн-концерт не заменит живое выступление. Пианист надеется, что эти "тревожные времена" скоро закончатся, люди смогут вернуться к привычному образу жизни и будут наслаждаться другой важной вакциной.

"Лучшая вакцина — это настоящая музыка. Это терапия, необходимая для любого человека в любой точке Земли", — сказал он.