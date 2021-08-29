НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мацуев назвал неожиданную причину привиться от ковида

Пианист призывает всех сделать прививку от коронавируса и надеется, что "тревожные времена" скоро закончатся и все ограничения будут сняты.

29 августа, 07:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/matsuevdenis/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">matsuevdenis</a></p>

Фото © Instagram / matsuevdenis

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев считает, что россиянам очень важно пройти вакцинацию, так как только это поможет побороть коронавирус и быстрее вернуться к нормальной жизни. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

"Конечно, вакцина — это очень важная история. Почему открылась Европа? Потому что большая часть людей получила эту спасительную вакцину. И мы видим, что и залы открываются, и музеи открываются, и у них появляется какая-то нормальная жизнь", объяснил музыкант.

Он отметил, что снятие ограничений особенно важно для артистов, По его словам, индустрия сейчас переживает серьёзный кризис: концерты отменяются, туры переносятся, а страны закрываются. Мацуев считает, что "для любого артиста, как и для публики, потеря концертов — это потеря кислорода" и ни один онлайн-концерт не заменит живое выступление. Пианист надеется, что эти "тревожные времена" скоро закончатся, люди смогут вернуться к привычному образу жизни и будут наслаждаться другой важной вакциной.

"Лучшая вакцина — это настоящая музыка. Это терапия, необходимая для любого человека в любой точке Земли", — сказал он.

Создатели вакцины-помидора раскрыли планы вырастить антиковидные огурцы и зелень

Создатели вакцины-помидора раскрыли планы вырастить антиковидные огурцы и зелень

Ранее в "Векторе" объяснили различия между новой "Эпиваккороной" и старой. Там отметили, что для пациентов никакой разницы не будет, зато она будет заметна при производстве препарата.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио

8 августа, 16:44

Лайф узнал, зачем полицейские приходили к фронтмену Rammstein Линдеманну

вчера в 11:29

В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коронавируса для беременных

сегодня в 05:24

Восемь тысяч сеянцев сосны высадили в пострадавшем от пожаров районе Карелии

сегодня в 07:37

Россиянам рассказали, как бороться с чёрными коллекторами

сегодня в 07:27

Новости партнеров

Layer 1