Эпидемиолог перечислила атипичные симптомы при коронавирусе
Они также могут быть вызваны препаратами, которые получает пациент во время лечения.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об атипичных симптомах, встречающихся у заразившихся коронавирусом. Эксперт отметила, что также они могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или препаратами для лечения ковида.
"Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов", — цитирует специалиста ТАСС.
Медик перечислила описанные случаи: поражение центральной нервной системы (энцефалопатия), менингит и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь, кроме того, имеются единичные случаи желтух (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит).
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