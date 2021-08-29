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Эпидемиолог перечислила атипичные симптомы при коронавирусе

Они также могут быть вызваны препаратами, которые получает пациент во время лечения.

29 августа, 02:02

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об атипичных симптомах, встречающихся у заразившихся коронавирусом. Эксперт отметила, что также они могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или препаратами для лечения ковида.

"Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов", — цитирует специалиста ТАСС.

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Медик перечислила описанные случаи: поражение центральной нервной системы (энцефалопатия), менингит и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь, кроме того, имеются единичные случаи желтух (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит).

Ранее переболевших ковидом предупредили о скрытых угрозах болезни.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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