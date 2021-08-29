Эпидемиолог перечислила атипичные симптомы при коронавирусе

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об атипичных симптомах, встречающихся у заразившихся коронавирусом. Эксперт отметила, что также они могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или препаратами для лечения ковида.

"Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов", — цитирует специалиста ТАСС.