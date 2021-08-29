Американцев срочно просят покинуть район аэропорта Кабула из-за "конкретной" угрозы
После подобного обращения Посольства США 26 августа у аэропорта столицы Афганистана произошёл теракт.
Фото © ТАСС / EPA
Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть окрестности международного аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".
"Ввиду конкретной и заслуживающей доверия угрозы все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта", — сказано в заявлении посольства.
В дипмиссии добавили, что американцам стоит отказаться от поездок в аэропорт, и призвали не подходить ни к одним из ворот воздушной гавани.
Добавим, что после подобного предупреждения посольства 26 августа у аэропорта афганской столицы произошёл теракт.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку боевиков на аэропорт Кабула в ближайшие 24–36 часов.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. В результате ЧП погибло порядка 200 афганцев. Кроме того, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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