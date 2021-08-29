Американцев срочно просят покинуть район аэропорта Кабула из-за "конкретной" угрозы

Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть окрестности международного аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".

"Ввиду конкретной и заслуживающей доверия угрозы все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта", — сказано в заявлении посольства.

В дипмиссии добавили, что американцам стоит отказаться от поездок в аэропорт, и призвали не подходить ни к одним из ворот воздушной гавани.

Добавим, что после подобного предупреждения посольства 26 августа у аэропорта афганской столицы произошёл теракт.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку боевиков на аэропорт Кабула в ближайшие 24–36 часов.