Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников заявил, что в случае ускорения инфляции в мире ни одна валюта не сможет считаться защищённой. Поэтому следует вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.

Эксперт отметил, что вопрос сохранения своих средств при инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни. В связи с этим стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости либо забота о здоровье.

"Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира, большая по площади, то её тоже надо купить", — подчеркнул Верников в беседе с агентством "Прайм".

К способам частичной защиты от инфляции Верников также причисляет вложения в материальные активы вроде золота и серебра и в акции растущих бизнесов. При этом специалист предупредил россиян, что ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств.