Вопрос философии жизни: Россиянам рассказали о лучшем способе защиты сбережений от инфляции
При этом стоит учитывать, что ни один из инструментов не может в полной мере нивелировать риск обесценивания вложенных средств, отметил эксперт Андрей Верников.
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Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников заявил, что в случае ускорения инфляции в мире ни одна валюта не сможет считаться защищённой. Поэтому следует вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.
Эксперт отметил, что вопрос сохранения своих средств при инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни. В связи с этим стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости либо забота о здоровье.
"Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира, большая по площади, то её тоже надо купить", — подчеркнул Верников в беседе с агентством "Прайм".
К способам частичной защиты от инфляции Верников также причисляет вложения в материальные активы вроде золота и серебра и в акции растущих бизнесов. При этом специалист предупредил россиян, что ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств.
Ранее россиянам рассказали, как выгодно начать инвестировать даже с 10 тысяч рублей. Ключевое правило — заводить несколько портфелей с вложениями. Если с одним пакетом пойдёт что-то не так, то у вас останутся другие.
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