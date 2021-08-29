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Вопрос философии жизни: Россиянам рассказали о лучшем способе защиты сбережений от инфляции

При этом стоит учитывать, что ни один из инструментов не может в полной мере нивелировать риск обесценивания вложенных средств, отметил эксперт Андрей Верников.

29 августа, 00:49

Фото © Pixabay

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников заявил, что в случае ускорения инфляции в мире ни одна валюта не сможет считаться защищённой. Поэтому следует вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы.

Эксперт отметил, что вопрос сохранения своих средств при инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни. В связи с этим стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости либо забота о здоровье.

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"Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира, большая по площади, то её тоже надо купить", — подчеркнул Верников в беседе с агентством "Прайм".

К способам частичной защиты от инфляции Верников также причисляет вложения в материальные активы вроде золота и серебра и в акции растущих бизнесов. При этом специалист предупредил россиян, что ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств.

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Ранее россиянам рассказали, как выгодно начать инвестировать даже с 10 тысяч рублей. Ключевое правило — заводить несколько портфелей с вложениями. Если с одним пакетом пойдёт что-то не так, то у вас останутся другие.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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