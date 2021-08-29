Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

Операционную систему Windows 11, чьи системные требования выше в сравнении с Windows 10, можно будет вручную установить на некоторые старые компьютеры. Об этом информирует Microsoft на своём сайте.

Отмечается, что ОС можно установить с помощью образа диска, доступного для скачивания на сайте компании. Windows 11 будут поддерживать процессоры начиная c Intel восьмого поколения или AMD Zen 2. Также процессор или материнская плата должны поддерживать модуль безопасности TPM 2.0. Кроме того, для установки новой ОС понадобятся чипы Intel Core X и W и определённая конфигурация, использующаяся во флагманском компьютере компании — Surface Studio 2.